多起職場霸凌案 監院糾正衛福部、彈劾5官員

（中央社記者高華謙台北16日電）監察院今天說，衛福部發生9個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌，且涉案範圍、期間、人員之廣，令人震驚遺憾。然而衛福部倉卒處理，導致調查結果公平性及處置比例原則遭質疑，因此通過糾正。另通過彈劾涉職場霸凌的5名簡任主管，全案移送懲戒法院審理。

監察院11月19日審議通過監委葉大華、王麗珍所提的調查報告及糾正案，通過糾正衛福部，並請考試院會同行政院督導所屬分析行為態樣及研修相關配套措施，完備公務人員職場霸凌相關防範機制。監察院另於12月9日通過及公布衛福部5名簡任主管彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿表示，衛福部保護服務司前簡任視察林春燕、長期照顧司前專門委員王齡儀、社會救助及社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、中央健康保險署前組長劉玉娟都是簡任主管，於任職期間基於與部屬權勢差距，在督導業務時，涉濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬，並因情緒管理不當，以貶抑人格或羞辱言詞對部屬咆哮謾罵、對特定部屬排擠、孤立，並要求下班或假日須即時回應訊息，使部屬身心不堪負荷而就診身心科，甚至選擇降調及離開職場。

監察院表示，這5人涉有職權濫用嚴重侵害部屬人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大，因此通過彈劾。

此外，監察院說，衛福部發生所屬9個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌，且涉案範圍、期間、人員及幅度既廣且大，令人震驚及遺憾。

監委說，時任衛福部長邱泰源面對立委113年11月指接獲多起與衛福部有關職場霸凌檢舉案件，允諾於1週內完成調查。但依據「衛生福利部員工職場霸凌防治與處理作業規定」，原為1個月調查期限，卻限縮於1週完成。

監委指出，衛福部倉卒調查之下，以GOOGLE表單設計問卷只提供同仁24小時填復時間，並只安排聯繫留下連絡電話的職員受訪，調離職人員未獲納入問卷調查對象。此外，涉職場霸凌案件行為人都是現職簡任主管，但本案調查期間僅將3名主管暫時調整職務，其他涉案行為人被要求自行請休假，不但行為人不服，部屬也不敢陳述，影響潛在被害同仁求助意願及事實調查。

監委說，衛福部調查完成後，僅以公文通知涉案行為人調查結果卻未載明理由，影響行為人後續救濟權益。且衛福部調查結果指出，共有3名職場霸凌成立且情節重大（記1大過）的簡任違失人員，卻只將1人移付懲戒，而經調查職場霸凌成立的主管人員卻未獲調整職務或加強監督，至今仍任原職。

監委也說，衛福部部長信箱早有職場霸凌陳情案件，衛福部人事處卻歸類為陳情案件，視為未具名案件而未提報防護小組處理，損及被害員工權益。

監委指出，衛福部因急於對職場霸凌事件的輿情止血，未能完整清查，監察院訪談相關證人也發現部分涉案人員的新事實及事證，將併移衛福部就本案當時疑涉職場霸凌案件之其他相關人等重新依法審視。（編輯：萬淑彰）1141216