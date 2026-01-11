多車國道競速、黑衣人邊坡圍觀 警：罰9萬再吊照

今天凌晨有多輛改裝車跑到國道三號關廟休息站飆速，國道警方不忍了，將依法對這些人開罰。（示意圖／pexels）





今天凌晨有多輛改裝車跑到國道三號關廟休息站飆速，車友還將畫面PO網，當晚也有不少人站在國道邊坡圍觀，國道警方不忍了，將依法對這些人開罰。

國道上面好幾台車飆速通過，疑似還有競速行為，因為兩側邊坡早就聚滿了黑衣人興奮圍觀，還拿手機出來拍攝。參與的其中一名車友也PO出，車輛從從休息站起步離開的畫面，那加速的貼背感和引擎油門聲，相當明顯。

休息站的停車場也停滿各式改裝車，似乎是車友們夜間車聚，改裝的老車進口車雙門跑車，通通都有而這地點就位在，國道三號台南的關廟休息站，11號凌晨好幾名車友到休息站車聚，疑似還在國道上違規競速。

其他民眾：「我們職業駕駛常常看到這種車子啊，剛剛路上來就看到一台超跑在那邊飆，以我講我們開大車當然會覺得危險啊，啊你遇到這樣開車的人，你會怎麼辦，就是盡量去遠離他們啊。」

車聚不是問題，但站邊坡拍攝但把高速公路當賽道，警方也不容忍，將會依照國道監控系統，通知相關駕駛到案說明，同時依照道交條例43之3條，開罰3萬至9萬元罰鍰，同時吊銷駕照，違規耍帥還PO網樂極生悲。

