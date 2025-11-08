多車道左轉未先駛入內側車道 警追上提醒不停要多罰 男辯沒聽見敗訴
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾可能忽略！依道路交通管理處罰條例規定，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道可處600至1800元罰鍰。楊姓男子今年5月間開車行經台1線苗栗縣通霄鎮路段左轉128線道時，因車輛未先駛入內側車道被執勤員警目睹，員警開警車從後方追上並鳴笛、廣播要求楊男停車，否則將會再開罰。最後楊男被裁處罰鍰2萬元、吊扣駕照6個月，並應接受道路交通安全講習，楊男不服向台中高等行政法院提起訴訟請求撤銷原處分，法官審理後認為楊男無法舉證，駁回其訴。
楊男主張，當時正尋找國道3號路口，未注意有警車追上，也未聽到警笛聲、廣播等，楊男也質疑當時員警未上前攔截車輛。
楊男因左轉不先駛入內側車道違規被警方開車追上，警方也鳴笛並廣播要求楊男靠邊停車，但楊男持續開車前行，警方持續廣播並說「要多開一張拒檢逃逸喔」、「再不停駕照要沒囉」，最後楊男開上通霄交流道後通霄警方未再追趕逕行舉發。
法官認為，楊男主張其全然未注意後方有警車對其為攔停稽查指揮行為有違常情，且楊男對其主張迄今無法舉證；法官也指出，「取締一般交通違規作業程序」並未規定警員應至違規車輛車前或車旁實施攔停稽查行為，此案員警已明確鳴笛、廣播，為既有明確攔停稽查行為。
