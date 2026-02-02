多達380筆噪音報案紀錄！法官：逾一般人容忍範圍判賠

台南市 / 綜合報導

台南中西區一間民宿業者，被居民控訴，長期有房客製造聲響之外，內部KTV的音量，也讓他們飽受困擾，為此告上法院，雖然業者說都有做改善，並且合法取得民宿證照，但法官調閱警局報案紀錄，發現2年內多達380筆的噪音相關報警紀錄，認為噪音聲已經超出一般人容忍範圍，判決須賠償五萬元，全案仍可上訴，業者說已經做多項噪音改善措施，律師也提醒，一旦超出他人音量容忍範圍，就是侵犯居住安寧權，需要負起賠償責任。

走進三層樓高的透天建築內，木質調的房間設計，氣氛顯得溫馨之外，還配有燈光效果十足的KTV室，這是位於台南中西區的出租民宿，可是卻被居民控告噪音擾民。業者說：「這裡面都是有裝隔音棉，國家檢驗標準合格的也是花了二十多萬元。」花了數十萬元做隔音設施，還是被郭姓鄰居提告，理由是屋內KTV住客喧嘩聲及家具碰撞聲響，長期讓居民飽受困擾，造成精神痛苦，因此求償要求，日後不得超出噪音管制標準，業者好無奈。

業者說：「我們這裡有跟鄰居吵到，首先我們先跟鄰居道歉，我們也是立即積極改善。」業者實際到地下室的KTV室測試，當門關上時，業者說：「你像現在門關起來就完全沒聲音了。」就沒了音樂聲響，他說：「 民宿合法取得，民宿證照，也曾邀約鄰居入內參觀，做多項噪音改善措施，但一審法官，調閱警局報案紀錄，發現，民宿被報案的紀錄1年9個月多達380筆，認為民宿製造聲響，已超越一般人忍受程度，判決業者，須賠償5萬元給與郭姓鄰居。」

台南地院行政庭長楊書琴說：「且民宿白天與夜間均不得製造，超過第三類管制區內營業場所的法定標準噪音值。」除了賠償金，未來業者還得遵守音量分貝管制，全案仍可上訴，律師也提醒「居住安寧權」也屬於人格法益的一部分，一旦噪音超出一般人容忍範圍，屬侵害他人居住安寧權，要是侵害他人權益，恐怕需要附帶賠償責任。

