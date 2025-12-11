多邊獸是無辜的！「3D龍事件」28週年歐美網友替牠喊冤：皮卡丘才是真兇

隨著 12 月的到來，動漫和《寶可夢》圈著名的「3D龍事件」即將迎來 28 週年，這個曾在 1997 年震撼全球的動畫放送事故，最近在歐美論壇 Reddit 引起討論。許多資深粉絲回憶起當年的情景，對於自該事件後「多邊獸」（Porygon，舊譯"3D龍"）和其進化形態便徹底從動畫主要劇情中「神隱」感到相當惋惜。雖然該寶可夢在遊戲中仍持續活躍，但在動畫版卻因這起並非由牠直接造成的意外而被長期封殺，讓不少海外玩家發起聲援，呼籲官方能讓多邊獸重返螢光幕。

3D 龍事件將滿 28 週年。（圖源：The Pokémon Company／寶可夢圖鑑）

這起被稱為「3D龍事件」的意外發生於 1997 年 12 月 16 日，當時播出的動畫第 38 集「電腦戰士3D龍」中，主角小智一行人進入了電腦世界。為了表現電腦空間的數位特效，製作單位使用了紅藍兩色高頻率快速閃爍的強烈聲光效果，這導致當時許多坐在電視機前的日本觀眾，尤其是許多兒童，陸續出現了光敏感性癲癇症狀，甚至有數百人因此送醫治療。這起前所未有的放送事故不只震驚日本社會，更迫使《寶可夢》動畫停播長達 4 個月，成為動畫史上影響現實非常深的案例。

事件過後，為了防止類似悲劇重演，日本電視台制定了嚴格的動畫製作規範，並在節目播出前加註相關的警語。然而，作為該集標題主角的多邊獸卻成為了最大的受害者。事實上，引發強烈閃光的攻擊招式是由皮卡丘所發出的，但最終卻是多邊獸以及後續整個進化家族遭到動畫組實質上的「永久除名」，只能在極少數場景作為笑話或是過場畫面短暫露臉。

不少網友都認為，當時皮卡丘因為是招牌寶可夢，所以最終選擇犧牲的是多邊獸：「這明明就是皮卡丘的錯」、「一個無辜的替罪羊，為了保護一個明星而被誣陷」、「最慘的是動畫播出後才誕生的進化型態，全部都被封殺」、「很多人都不記得是皮卡丘害的」