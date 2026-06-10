多邊貿易體系 外交部：台美應持續深化交流

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美國駐世貿組織(WTO)副常任代表畢斯比(David Bisbee)今天(10日)來台訪問。外交部表示，美國是我國堅實夥伴，面對國際地緣政治與經貿環境瞬息萬變，期盼無論在雙邊或多邊貿易體系中，雙方都能持續深化互動交流，促進台、美夥伴關係穩健發展。尤其是世貿組織，它在規範國際貿易行為、處理爭端及提供談判平台方面仍具有不可替代的重要性。

外交部表示，應邀訪台的美國駐世貿組織副常任代表畢斯比曾擔任美國貿易代表署日內瓦辦事處代表，極為熟稔國際經貿事務；畢斯比在台期間將拜會行政院經貿談判辦公室、陸委會、經濟部國貿署，並接受外交部長林佳龍午宴，另將參訪科技公司，增進對我國經貿、科技、民主等領域發展現況的了解。

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外交部日前曾說明世貿組織的重要性。世貿組織目前仍是唯一具備普遍性、制度化與可預測性的多邊貿易架構，同時也是我國加入最重要的國際經貿組織，對於台灣融入世界經貿體系功不可沒。外交部國經司司長葉至誠說：『(原音)如果我們從統計角度來看，全球貿易依循MFN原則、也就是所謂最惠國待遇原則在進行的還有約72%，因此WTO國際貿易上還是具有不可替代的角色。』

另外，今年3月在喀麥隆舉行的第14屆世貿組織部長會議，喀麥隆在我國代表團簽證國籍欄貶抑台灣，此事雖幾經交涉，但我方通盤評估後仍決定不出席，不過在處理過程裡，美國等理念相近國家都曾努力為我居間協調。