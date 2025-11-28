多重危機下英掀「末日準備潮」 民眾囤糧備災學求生

在威爾斯中部的森林裡，50歲的普萊斯每天示範求生技巧，包括發射十字弓、搭建臨時庇護所與整理緊急逃生包。他經營一間名為緊急逃生的求生用品店，販售帳篷、濾水器、戰術背包與罐頭食物，吸引越來越多民眾上門。普萊斯表示，英國的末日準備者常被外界誤解，但多數人只是希望在突發狀況時能多一分保障；無論是家園失火、突發洪災，或是像好萊塢山林大火那樣只有幾分鐘的逃生時間。

末日準備商店老闆普萊斯表示，「好萊塢那些富人擁有那麼多東西，結果卻發現他們捉襟見肘，不得不匆匆離開，基本上只穿著身上的衣服，如果你能準備一個應急包或逃生包，這樣如果發生類似的事情，你就能抓起東西就走。」

普萊斯的店裡最受歡迎的除了緊急糧食包，就是不需要執照即可購買的十字弓，對部分英國準備者來說，它是無法取得槍械時的替代選擇；他強調不是為了攻擊，而是讓自己能在最極端的混亂情勢下生存。許多顧客購買緊急避難包，裡頭教學生存的3項基本要件：食物、水與住所；這類裝備的銷量在英國通膨、能源危機與全球戰事升溫後都明顯成長。

普萊斯說明，「現在應對極端的準備就像是末日求生的情況，世界陷入瘋狂，只能靠自己，你需要保護自己又弄不到霰彈槍，也沒有霰彈槍或其他槍枝，所以十字弓是次佳選擇，只要年滿18歲 就不需要許可證。」

俄烏戰爭爆發後，普萊斯的店裡最常被問到「如果戰火蔓延到英國怎麼辦？」尤其看到歐洲多國加碼軍援，他認為衝突可能升級，甚至波及英國。研究顯示，美國末日準備者在過去6年增加一倍，約有2000萬人；英國相關社群也快速擴張，某個臉書社團就有近2.5萬成員。從AI監控、數位身份、能源危機到地緣衝突，不確定性正是這些人最大的動力。

普萊斯擔憂，「戰爭已經在家門口，離我們不遠了，而且局勢可能很快就會惡化，北約、英國、法國、德國，他們正在敲響戰爭的戰鼓，對烏克蘭提供越來越多武器，烏國加大對俄羅斯的攻擊力道，俄國總有一天會忍無可忍，當你激怒他，他會狠狠咬你一口。」

在高度不確定的年代，準備已成全球現象，對某些人而言它象徵安全感；但也有人批評，如果恐懼被無限放大，也可能讓社會更分裂。英國政府尚未對此現象提出正式研究，但這股末日準備潮短期內恐怕不會退燒。