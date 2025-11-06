多重經濟隱憂凸顯！美股道瓊挫跌近400點

▲週四美股主要指數皆收跌，道瓊工業指數挫近400點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國政府持續停擺，加上企業裁員潮、對科技股估值是否過高的疑慮等因素加持，觸發投資人對美國經濟轉壞的擔憂，週四美股主要指數皆收跌，道瓊工業指數挫近400點。

綜合《CNBC》等外媒報導，自11月初以來，AI概念股走勢波動不定，多家知名科技企業，包含高通（Qualcomm）、AMD、帕蘭提爾（Palantir）、甲骨文（Oracle）、輝達（Nvidia）、臉書母公司Meta Platforms等，6日股價均下跌。FBB Capital Partners總裁米索（Mike Mussio）表示，從估值角度來看，很多股票定價都過高，市場上出現兩極化現象，有些不僅營收超預期、同時上調盈利指引的公司被資金追捧，而僅在營收端表現亮眼、但盈利展望平淡的企業則遭到拋售，造成部分企業股價暴漲兩位數，另一些則暴跌兩位數，中間地帶越來越少。

廣告 廣告

此外，人力資源公司Challenger， Gray & Christmas數據顯示，美國企業10月宣布的裁員人數，按月急增逾1.8倍，達15.3萬人，幾乎是9月的3倍，同比增長175%，創下自2009年以來最糟表現，也是22年來10月最高紀錄。

這些數據描繪出一幅美國經濟不穩定的景象，尤其是在政府持續停擺而導致缺乏經濟報告的情況下。米索指出，目前能看到的經濟數據，大多來自非政府管道，看起來確實不太樂觀，並為市場短期疲弱埋下伏筆，但他也補充道，這不一定意味著「市場大幅下滑的開始」，如果之後美國政府重新開放，消費數據顯示美國民眾在假日季支出依然活躍的話，亦不排除年底可能會出現所謂的反彈行情。

投資人也同樣關注華府動向，尤其是最高法院針對川普政府徵收大規模關稅展開辯論，多位大法官對其合法性都表示出一些質疑，不少投資者都在觀望，最高法院是否會做出不利於川普關稅政策的裁決。

6日收盤，美股道瓊指數下跌398.70點或0.84%，報46912.3點；標普500指數跌75.97點或1.12%，報6720.32點；那斯達克指數下跌445.80點或1.90%，報23053.99點；費城半導體指數挫171.87點或2.39%，報7018.39點。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美股開盤全面下挫！記憶體逆勢撐盤 「裴洛西ETF」小跌

最高法院辯論！川普關稅合法性存疑 美股聞訊反彈、道瓊漲225點

美股開盤反彈！美光強勢飆7% 記憶體回檔一天再度發車