多重障礙開啟心窗 藝術創作回饋社會

瑪利亞基金會，長期照顧多重身心障礙的孩子，其中有一位「翊杰」，今年37歲，中度智能障礙伴隨弱視，無法口語表達，但他有藝術天分，今年瑪利亞基金會的過年義賣禮盒，裡頭有襪子，襪子的圖案，就是採用翊杰的作品「小馬陪你勇敢向前跑！」他用繽紛熱情的色彩，加上律動的線條，勾勒出馬在奔騰的模樣，襪子大受歡迎，讓翊傑很有成就感。

藝術家 賴冠仲：「我們的線條會是畫什麼，我們畫馬的線條，它的臉很長。」

這一堂是畫畫課，主題是馬，這位學員是37歲的黃翊杰，中度智能障礙，伴隨弱視，但是在繪畫的世界裡，他閃閃發光。

藝術家 賴冠仲：「我覺得他們的勇敢，勇敢這一件事情非常非常不容易，這樣的一些身體的條件下，還是很喜歡的創作，而且他們創作的能量， 甚至有時候我都覺得，哇，可能比我還強很多。」

為了迎接馬年，瑪利亞基金會推出愛心禮盒，主視覺的包裝和商品，選的就是翊杰的作品。

藝術家 賴冠仲：「他在顏色的使用上，非常非常的大膽，他這樣的筆觸跟選擇的顏色，其實他是一個非常真誠的孩子。」

藝人 江宏恩：「我覺得很棒，色彩很繽紛，他們不只是曾經受人家幫助，他們今天也可以做到回饋的程度，我覺得這是很讓人家感動的。」

翊杰還跟藝人江宏恩，一起做年菜。即使他口語無法表達，但還是能感受到他快樂的情緒，他的笑容，也跟畫作中的小馬一樣充滿生命力。

