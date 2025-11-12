多間分店遭留負評「衛生堪慮」！業者怒告 當事人：實際體驗

高雄市 / 綜合報導

高雄三民區一間火鍋店，日前有民眾在網路評論區留下2星負評，並寫下衛生堪慮，業者後來發現，原來這位民眾到他們其他的分店都留言一遍，甚至有間店已經2、3個月沒營業，也能留評論，認為他根本沒到店用餐卻在網路散布謠言，決定提告。實際詢問留負評的當事人，他強調確實不是最近到店家用餐，是之前跟朋友聚餐的實際體驗。如今這則評論，店家決定透過司法捍衛權益。

把肉片涮到剛剛好，天氣逐漸變涼，到店家內用熱騰騰的火鍋，是不少民眾用餐的選擇，但高雄這間火鍋店，業者指控，疑似碰上網友惡意留言負評，民眾在評論區中PO出用餐照片，給了兩顆星強調衛生堪慮，店家隨即也在底下回應評論，他們調查發現，這名客人到他們全部的店都留言一遍，甚至有一間店2、3個月沒有營業，怎麼可能有去消費還能評論，非常確定是惡意留言。

業者強調，收到衛生堪慮四個字，對餐廳影響很大，無法接受這種不實指控，為了捍衛權益會請司法處理，火鍋店經理安安說：「你實際提出你的消費經驗，我覺得可以，可是他這個就是損毀我們的名譽，而且他提到衛生，我覺得對餐廳是很損傷的事情。」

業者也特別拿出現在肉片使用的盤子，跟網友當時PO的照片，紋路明顯不同，認為這張照片根本不是在他們家用餐，實際詢問留下負評的民眾，他強調確實有到店內用餐，非當事律師陳欽煌說：「如果沒有相關證據可以證明所述為真，或至少有合理懷疑，有可能涉犯刑法310條第二項的加重誹謗罪。」

除了刑事責任，律師說民事上也可能要負擔，回復名譽及損害賠償的責任，由民眾留下的負評，雙方各說各話，如今店家決定用司法，捍衛自己的名譽。

