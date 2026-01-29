多間醫院認定「仍可教化」！梁育誌姦殺長榮女大生更二審逃死 死者母跨海悲吐9字

震驚全台的長榮女大生遭性侵殺害案，凶嫌梁育誌今（29日）更二審宣判大逆轉。（翻攝自臉書）

震驚全台的長榮女大生遭性侵殺害案，歷經逾5年審理，今（29日）更二審宣判大逆轉，一、二審及更一審三度判處死刑，不過高雄高分院今更二審宣判，合議庭認定梁男犯行雖極端殘忍，但尚未達「情節最重大之罪」，逆轉改判無期徒刑，消息曝光，引發譁然，而女大生母親得知改判後悲吐9字，字句間滿是辛酸。

回案發生2020年10月28日晚間，就讀長榮大學三年級的馬來西亞籍女學生，從台南歸仁校區步行返家途中，遭凶嫌梁育誌隨機盯上強擄性侵殺害。梁男犯後冷血至極，開車載女大生遺體在台南、高雄間繞行10餘小時，期間還拿被害人財物買吃買喝，甚至還將女大生的手機抵押加油錢，最後將遺體棄置於高雄大崗山區，全案曝光，引發台灣、馬來西亞2國高度關注。

一、二審判死刑凶嫌不服上訴大逆轉？

檢方偵結後，依強制性交故意殺人、強盜、遺棄屍體等重罪起訴梁育誌；一、二審與更一審均認定情節極為嚴重，判處死刑，但上訴至最高法院後，接連以事實調查不足、量刑審酌未盡為由撤銷發回，同時要求釐清梁男是否具教化矯正可能性。

梁育誌不服判決提起上訴，全案經由最高法院審理後，判決出現大逆轉，更一審合議庭認為，梁男在案發1個月前就曾犯性侵未遂，隨後精進犯罪計畫，屬預謀殺人；但更二審合議庭認定，梁男原犯罪計畫僅是劫財劫色，因擔心被發現才痛下殺手，屬於事前預謀性殺人，並採信凱旋醫院、嘉南療養院，以及多名醫師、心理師與教誨師的專業意見，認定梁男仍具矯治教化可能性，認為若對梁男施以長期監禁，輔以心理治療及輔導教化，可促其深入反省並改善更生。

死者母親等不到正義悲吐9字？

對此，高雄高分院更二審最終判梁育誌所犯強制性交殺害被害人罪判處無期徒刑，另就強盜罪判處有期徒刑8年，並就無期徒刑部分宣告褫奪公權終身。然而，改判無期徒刑結果出爐後，受害女大生母親不願受訪，僅透過文字跨海表示「不能接受這樣的判決」。

