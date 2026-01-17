多雲到晴白天溫暖 輕颱洛鞍無直接影響

交通部中央氣象署指出，今天(18日)台灣附近環境風場為東北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，白天舒適溫暖，北部、東半部高溫攝氏22至24度，中南部約25至28度，而早晚仍較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地區17到19度，早出晚歸請多添加衣物。

離島天氣：澎湖多雲時晴，18至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，13至17度。

東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍(NOKAEN)，預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：18日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。