多雲到晴迎風面偶雨 鳳凰颱風下週一北轉影響台灣

今天(7日)台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區也會有有零星短暫陣雨。

溫度方面，西半部高溫可達攝氏28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大。離島地區方面，澎湖為晴時多雲，氣溫24至26度；金門晴時多雲，氣溫22至26度；馬祖則為晴時多雲，氣溫20至23度。

氣象署提醒，恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加注意安全。

颱風動態方面，第26號輕度颱風「鳳凰」(國際命名FUNG-WONG)，今天凌晨2時的中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下周一(10日)會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，預計10日至12日將影響台灣的天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪也會增強，由於此颱風10日之後的路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。

至於第25號輕度颱風「海鷗」(國際命名KALMAEGI)今天凌晨2時中心位於越南，預測8日將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣無直接影響。(編輯：沈鎮江)