多雲到晴 冷氣團減弱 白天氣溫回暖

交通部中央氣象署指出，今天(23日)清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫攝氏11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖；天氣方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區有零星短暫雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主。

離島天氣：澎湖陰天，15至18度，金門晴時多雲，8至15度，馬祖晴時多雲，7至12度。

廣告 廣告

東北風偏強，桃園、苗栗至彰化、恆春半島及澎湖、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪偏大，海邊活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：23日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風至東北東風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。