多雲到晴 北部、宜蘭入夜氣溫下探

交通部中央氣象署指出，今天(19日)東北季風增強，白天迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴；晚起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也都有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島則是零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；至於氣溫預測方面，各地早晚較涼，低溫約攝氏15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，早出晚歸請適時添加衣物以免受涼。

離島天氣：澎湖多雲，18至22度，金門晴時多雲，13至22度，馬祖晴時多雲，12至17度。

廣告 廣告

今日清晨雲林至高雄地區有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友請注意路況；此外，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動應注意安全。

目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風洛鞍(NOKAEN)，預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：19日東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲林至高雄地區有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。