多雲到晴 日夜溫差大

交通部中央氣象署指出，今天(15日)風力微弱，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在攝氏12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生，請注意保暖，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區活動應注意路況安全，山坡地農作物請慎防寒害；預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，不過各地日夜溫差大，應適時調整衣物避免著涼；天氣方面，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至21度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，12至18度。

此外，今日清晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友請注意路況安全。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展成輕度颱風的趨勢，預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：15日環境風場為偏東風，輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部擴散條件差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。