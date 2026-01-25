多雲到晴 白天溫暖舒適

交通部中央氣象署指出，今天(26日)環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨；氣溫方面，台灣各地清晨低溫普遍約攝氏15至18度，局部地區溫度會再低一些，尤其高山地區在夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山請注意路況，而白天台灣各地高溫約23至26度，感受溫暖舒適；另外，中南部地區清晨及馬祖夜間易有局部霧或低雲影響能見度，請注意交通安全。

離島天氣：澎湖陰時多雲，18至21度，金門陰時多雲短暫雨，15至19度，馬祖多雲短暫雨，14至18度。

台東(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：26日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；清晨中南部地區及晚間馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。