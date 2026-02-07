多雲時代來臨企業卻更脆弱？報告揭露三大關鍵缺口

〔記者邱巧貞／台北報導〕全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet與研究機構Cybersecurity Insiders近日共同發布《2026年雲端資安報告》，彙整全球1,163位資深資安專家的調查結果，指出企業雲端環境正面臨日益擴大的「複雜度落差」(Complexity Gap)，亦即雲端架構變動與攻擊面快速擴張的速度，已逐漸超越資安團隊在即時可視性、威脅偵測與回應能力上的跟進節奏。

報告指出，隨著企業加速導入AI，雲端環境的管理方式與潛在風險同步升高，傳統資安架構在面對碎片化防禦、人才短缺與跨環境可視性不足時，已顯得力有未逮。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，全球企業正持續加碼雲端資安投資，超過半數受訪者預期相關預算仍將增加；在AI驅動威脅快速演化的情況下，台灣企業與政府機構必須重新檢視雲端資安的日常營運模式，並把「可視性」與「統一化平台」列為優先，才能提升偵測與即時回應能力。資安報告亦指出，導致「複雜度落差」成因包括三大關鍵：

第一，防禦工具高度碎片化

調查顯示，近七成組織的雲端安全架構由多套缺乏整合的工具組成，資安團隊往往得手動關聯不同系統的警報與事件。工具分散與可視性不足，是目前雲端資安成效的最大阻礙。

第二，人才短缺與成熟度不足

74%的組織坦言缺乏合格的資安專業人員，59%則認為自身雲端安全成熟度仍處於早期階段。人力不足不僅拖慢回應速度，也可能導致關鍵警訊被忽略，進而放大風險。

第三，AI推升攻擊速度

威脅者正大量運用自動化與AI技術掃描錯誤設定、繪製權限路徑並鎖定外洩資料，使漏洞從曝光到被利用的時間急遽縮短。

報告也指出，即便只採用單一雲端供應商，雲端本身的分散式架構、動態身分管理與複雜資料流已相當難以掌控；而混合雲與多雲部署更進一步推升管理難度。

面對挑戰，企業正重新調整雲端資安策略，從各自獨立的功能型工具，轉向跨雲、跨域、跨流程的統一化資安生態系。此外，企業最重視的三大因素，依序為：雲端防護的廣度與深度(79%)、跨領域整合與協作(72%)，以及自動化與合規能力(68%)，其重要性甚至高於成本或易用性。

Fortinet最後提出建議，包括將可視性視為基礎、精簡功能重複的資安工具、串聯風險領域，並將自動化重點放在處理低風險、高頻率問題，而非僅需要人工後續處理的告警通知；此外，跨越雲端邊界進行延伸整合，把雲端與網路、SaaS與端點的可視性納入同一防護視角。

