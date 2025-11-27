多面向實踐ESG 國泰醫院獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項

國泰綜合醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項肯定，由簡志誠院長代表受獎（右），左為衛福部政務次長林靜儀。（圖／國泰醫院）

全球氣候變遷之下，醫療機構不僅肩負健康守護責任，更要兼顧永續發展。國泰綜合醫院以「氣候、健康、培力」3大永續主軸，打造幸福職場、友善高齡與綠色醫療，今年榮獲台灣永續能源研究基金會「2025台灣健康永續獎」，永續報告白金獎、護理人員幸福獎及高齡友善領袖獎3大獎項。

國泰醫院院長簡志誠表示，國泰醫院依最新國際標準，編製永續報告書，以「永續治理與策略、氣候、健康、培力及社會共好」為5大核心主軸，揭示碳排減量、用水用電等能源管理、健康促進、人才培育、國際醫療等成效，今年首度發行，即通過英國標準協會（BSI）查證，此次再獲永續報告白金獎殊榮。

廣告 廣告

簡志誠說，護理人力面臨挑戰，國泰醫院優化工作環境、薪資、職涯支持、心理韌性機制及科技賦能等，營造全方位幸福職場。除優化薪酬，也提供國內外進修資源、導入EAP外部諮商方案打造員工支持平台、導入護理紀錄AI並推動護理精實交班專案。近年更舉辦多項員工關懷活動，如家庭日、棒球賽觀賽、啦啦隊比賽等活動，護理留任率超過9成。

高齡友善照護部分，國泰醫院表示，院內居家護理個案年齡平均87歲，團隊以全人、全家、全程、全隊、全社區「5全照護」理念為核心，組成跨專業團隊，推動從健康促進到臨終關懷的連續性照護，並與鄰里、多家社區據點、醫療機構合作，確保照護不中斷；安寧居家護理在宅往生率，也高於全國平均，讓更多長者得以在熟悉的家中善終。

簡志誠指出，此次獲得3大獎項，是對醫院從護理人員福祉、高齡友善照護、永續治理與資訊揭露全面性努力的最佳肯定。未來將秉持「以人為本、社區為友、地球為盟」理念，持續推動淨零碳排、擴大健康布局、深化人才培育及同仁福祉，加速綠色醫療轉型。

更多中時新聞網報導

黃遠小薰獲金片子帝后

蘇丹紅將列後市場查驗 2產品未登錄最高罰百萬

TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了