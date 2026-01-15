多面國旗飄揚、議員喜極而泣 陳亭妃勝出後報告賴總統先行離場

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃以2.6927%的差距擊敗對手林俊憲，確定將與藍委謝龍介對戰；當時她人在陪同總統賴清德出席「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，第一時機獲悉好消息後，立刻向賴總統報告，返回安南區服務處準備受訪。





台南市議員蔡秋蘭稍早喜極而泣地說，陳亭妃長期走遍台南各地、一步一腳印努力打拚，令人十分感動；她也與民進黨市議員李偉智等人一同表達感謝，強調選民都看見陳亭妃的用心與付出，相信她不會辜負鄉親期待，未來一定會更加努力。

快新聞／多面國旗飄揚、議員喜極而泣 陳亭妃勝出後報告賴總統先離場

台南市議員蔡秋蘭（中）稍早喜極而泣。（圖／民視新聞）





