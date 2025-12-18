多頭試水溫？鴻海盤後鉅額交易見227.92元

▲鴻海今日盤後出現鉅額交易，比收盤價溢價5.5%。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（18）日震盪整理，權值股跌完了沒？根據證交所公布的鉅額交易資料，鴻海盤後出現多筆配對交易，其中一筆以每股227.92元成交、成交120張，價格明顯高於鴻海今日收盤價216元，溢價約5.5%。

鴻海今日盤後鉅額交易除了227.92元外，亦出現214.46元、214.25元與212.63元等成交價位，單筆最大量落在214.25元、成交455張。

權值股盤後「有戲」並非只出現在鴻海。台積電昨（17）日盤後鉅額交易一度出現10張成交在當日漲停價1575元、溢價約一成，為權值股走勢增添想像空間。

