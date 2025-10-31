多一點非政治活動 賴清德：讓凱道成全民共享的文化廣場

取自潘孟安臉書

「2025全民運動總統盃3X3籃球決賽」將於11月1、2日在凱道登場，凱道過去名為「介壽路」，賴清德總統盼為這條大道注入新的意義，讓凱道成為全民共享、展現多元文化與創意生活的公共空間。他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。

凱達格蘭大道，曾是台灣政治運動的重要象徵，從早年的集會遊行到總統就職典禮，這條大道承載了民主發展的歷史印記。

總統府發言人郭雅慧受訪時表示，賴清德總統認為，過去的凱道多半與政治活動連結，但他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府、親近國家象徵所在的空間。今年10月，凱達格蘭大道率先舉辦總統盃三對三鬥牛賽，11月還將登場街舞表演，希望讓年輕世代以創意和活力重新詮釋這條大道的精神。

賴清德也回憶，自己第一次踏上這條大道是在建中時期。那時候的凱達格蘭大道還叫「介壽路」，他來參加國慶排字活動。多年後身為國大代表與立法委員，也多次帶領群眾在這裡發聲、表達訴求。如今成為總統再次回望這條大道，希望它能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。

他認為，「凱達格蘭大道不只是歷史的一部分，更應該是人民生活的一部分。」他希望未來有更多創意活動能在這裡誕生，不論是體育、音樂、街舞、藝術展演，或是文化市集，都能展現台灣多元、自由與活力的面貌。

凱達格蘭大道原名「介壽路」，象徵威權時代的權力象徵。2000年陳水扁總統上任後，將其更名為「凱達格蘭大道」，取自原居於台北盆地北部的原住民族群「凱達格蘭族」，象徵民主、包容與多元文化的精神。府方表示，延續這份象徵意涵，賴總統期盼讓凱道成為台灣民主深化與文化創新的交匯點。

