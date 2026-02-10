一夜之間俄羅斯6千架無人機沒了! 烏軍精準襲擊 俄彈藥庫也陷火海

俄軍星鏈斷訊攻勢放緩，烏軍趁機大反攻。 圖 : 翻攝自騰訊新聞

[Newtalk新聞] 烏克蘭武裝部隊總參謀部日前在社交媒體帳號確認，烏國防軍在 9 日晚間發動了一系列精准打擊，成功摧毀了位於俄羅斯聯邦境內及臨時佔領區的多個關鍵軍事設施。

據《烏克蘭通訊社》報導，此次行動是旨在「削弱俄羅斯侵略者進攻能力」的系列措施之一。9 日當晚，位於俄羅斯庫爾斯克州蘇紮市附近的俄空降部隊指揮所遭到直接火力破壞。與此同時，在赫爾松地區諾沃列克西伊夫卡定居點附近，另一處敵軍彈藥庫也陷入火海。

烏克蘭近期針對多地前線發起反攻，持續打擊俄軍部隊與陣地，甚至成功破壞了北韓援俄的改良型 M-1991 多管火箭系統。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號

除了加強對烏東地區的反擊規模外，烏軍也再次針對庫爾斯克州境內的俄軍重要目標發起了襲擊。X 帳號「NOELREPORTS」指出，烏軍近期襲擊了位於庫爾斯克州蘇賈地區的俄軍空降兵指揮所，同時打擊了位於羅斯托夫州境內的一處 FPV 無人機倉庫，成功摧毀至少 6,000 架無人機，再次重挫了俄軍的進攻能力。另外，莫斯科在赫爾松州新奧克西夫卡地區設立的彈藥庫也遭遇襲擊，前線俄軍部隊的彈藥補給也因此受到巨大的影響。

根據《Ukrinform》同步披露的資料，自 2022 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 9 日，俄軍在對烏戰爭中的總戰鬥損失已達約 1,247,580 人。僅在過去 24 小時內，就有 1,250 人傷亡。

烏克蘭國防部副部長博耶夫於「OFDEF」會議上宣布，烏克蘭計畫於 2026 年生產超過 700 萬架無人機。 圖:翻攝自X帳號@front_ukrainian

此外，烏方還列出了極其詳細的裝備損失清單，包括：坦克 11,654 輛、裝甲車 24,013 輛、火砲系統 37,056 套、作戰無人機 127,962 架。

儘管俄方目前尚未對上述損失資料作出正面回應，但此次針對羅斯托夫無人機倉庫的定點清除，顯然標誌著烏軍遠端打擊能力的進一步常態化。

