一夜之間拆光！巴拿馬拆除「華人150周年」紀念碑、中方強烈不滿

2025年1月24日，位於巴拿馬首都巴拿馬市郊的「華人抵達巴拿馬150周年紀念碑」，坐落於「中巴公園」。路透社資料照片



巴拿馬一座紀念中國人社群的紀念碑近日遭拆除，中國政府29日表示譴責。巴拿馬總統將此事歸咎於地方當局，不但表達譴責，並承諾將重建紀念碑。然而紀念碑拆除一事，已再度引發兩國外交摩擦。

美聯社報導，巴拿馬社群平台跨夜流傳相關影片，顯示大型挖土機27日晚間正在拆除紀念碑。到了早晨，建築工人正清理殘留的碎石，紀念碑只剩下基座。

無人機12月29日的空拍照顯示，巴拿馬的華人紀念碑及碑匾已被拆除，只剩基座。旁邊的涼亭及牌樓亦同遭拆除。路透社

這座紀念碑於2004年落成，是「中巴公園」的一部分，紀念華人抵達巴拿馬150週年，以及幫助建設鐵路與巴拿馬運河的華人移民。紀念碑具備傳統中國建築元素，包括牌樓、琉璃瓦與石獅，坐落在巴拿馬運河附近的美洲觀景台旁。

2025年1月24日，位於巴拿馬首都巴拿馬市郊的「華人抵達巴拿馬150周年紀念碑」。美聯社資料照片

中國駐巴拿馬大使館指責巴拿馬地方當局「公然強行拆除」紀念碑，「嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情感」。

中國大使徐學淵在X平台推文，要求巴拿馬當局解釋。

徐學淵表示，這座紀念碑承載了華人社群171年的生命、鮮血與奉獻，如今已化為碎片，這座中巴友誼的象徵化為烏有，質問原因為何。

中國外交部發言人林劍30日在例行記者會表示，中方對巴拿馬有關地方政府強制拆行徑嚴重不滿，已向巴方提出嚴正交涉。中方要求巴方徹查此事，盡快糾正有關地方政府錯誤行徑，及時消除惡劣影響。

地方政府阿賴漢（Arraiján）市長辦公室表示，拆除紀念碑是因為其對公共安全構成「結構性風險」，並駁斥此為政治舉動的指控。不過地方政府聲明並未說明為何在夜間進行拆除。

巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）表示，這種拆除的「野蠻行為」沒有任何藉口，並宣布聯邦政府將重建紀念碑。

穆里諾在X上表示：「這是在我國延續數代的傳統社群，理應受到尊重。應立即啟動調查，這種不理性的行為不可原諒。」

巴拿馬人與華人都對拆除行為感到憤怒。部分華人社群在現場抗議，一些商家則表示將停業抗議。

巴拿馬導遊布斯托斯表示，當他帶領一群義大利遊客參觀紀念碑時感到非常震驚。他說：「他們幫助我們建設了跨洋鐵路，也幫忙建設了巴拿馬運河，並且正在幫助我國的經濟，我認為這是殘忍的行為。」

位於巴拿馬首都巴拿馬市郊，坐落於「中巴公園」的「華人抵達巴拿馬150周年紀念碑」，12月27日晚間突遭拆除。圖為12月29日公園與紀念碑拆除前後的對照。路透社

美國總統川普在去年總統大選期間即主張要奪回巴拿馬運河控制權，削弱中國在當地的影響力，是引發美中關係緊張的因素之一。川普聲稱中國控制由獨立機構管理的運河，影響美國航行權益，但幾乎沒有提供證據支持他的說法，巴拿馬政府也多次拒絕此主張。

香港首富李嘉誠的長江和記實業集團今年3月宣布與貝萊德集團（BlackRock）以及地中海航運（MSC）領銜的財團達成協議，以228億美元的價格出售旗下位於全球23國的43個港口業務，包含兩座位於巴拿馬運河兩端的港口。

但這項交易案引發北京當局出手，中國官方出面宣示，交易必須「合法合規」，怒批交易威脅「中國的國家利益」，將依法審查。之後中國海運龍頭、國營「中國遠洋海運集團」（COSCO）加入買方，並要求提高持股，交易至今未能完成。

