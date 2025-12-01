一夜之間痛別同學鄰居 香港歌手謝安琪發文悼宏福苑大火：心痛無法言喻

從小在香港宏福苑長大的歌手謝安琪，在臉書發文悼念宏福苑大火。翻攝自謝安琪臉書



香港大埔宏福苑上月26日發生五級大火，嚴重火勢造成128人罹難、多人受傷，還有大批居民流離失所，震撼全港。在宏福苑長大的香港歌手謝安琪，昨日（11/30）也罕見地在社群發布長文傾訴心情。

謝安琪表示，宏福苑是她成長的家園，從童年到成為歌手，一直到出嫁前，這裡裝載著她整個青春。然而看到昔日居住的單位被大火吞噬、看著自小給予照顧和疼惜的街坊家園化為焦黑廢墟，「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛，是無法言喻的沉重。」

謝安琪接著表示，消防員、救護人員不眠不休、拚命救人的身影令人動容，街坊的哭泣、受困者的呼救聲更是觸目驚心，「我們都感到束手無策，很想盡力去做一點什麼，哪怕是一個轉發、一句問候、一束鮮花、一筆捐款或一次義工服務。每份心意凝聚起來，都是支撐受創家庭的力量。」

謝安琪強調，火勢雖已撲滅，但失去家園的居民未來仍面臨漫長而艱難的重建之路，需要社會長期的關懷與支持，「當新聞熱度減退，這些失去家園、身心受創的家庭仍有無數挑戰。支持不應只停留在這一刻。」謝安琪同時也對所有參與救援的前線人員致上最崇高敬意，更特別對在任務中不幸殉職的消防員何偉豪家屬致以深切慰問。對於仍在醫院治療的消防隊員，謝安琪也送上誠摯的祝福。

謝安琪也向所有受到此次大火影響的民眾喊話，請允許自己悲傷，也請記得在撐住別人的同時，也要撐住自己，「願我們將此刻的傷痛轉化為長久的承諾，創傷需要時間修復，而我們願意同行陪伴。」同時深情喊話「家，不只是一磚一瓦，也是絕望中仍不放棄彼此的一份守望。願逝者安息，願生者堅強。遙遙前路，我們一起同行。」

謝安琪也提到，大火後這幾天一直收到各方朋友的慰問，「感謝你們記得我與家人曾住在宏福苑，謝謝你們的關懷。」

