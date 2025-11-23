夜之高雄！TWICE等4大演唱會開唱 創「跨年級」運量紀錄
高雄市昨（22）日除在世運體育場，迎來韓國天團TWICE首度來台開唱外，同時還有在巨蛋、高流、衛武營等地開唱的搖滾創作歌手伍佰、台語歌后孫淑媚、及國立臺灣交響樂團，讓高雄市同時4場演唱會活動熱鬧，高雄捷運也因此創下單日35萬人次運量，成比肩跨年夜的歷史運量紀錄。
首度來台開唱的TWICE《THIS IS FOR》演唱會，昨日世運場內擠滿5萬人以上的「ONCE」點亮藍燈應援，場外也有不少歌迷守候，想一睹偶像風采，表演中更驚喜加碼蔡依林《日不落》，台籍團員周子瑜以流利中文獻唱，讓ONCE感動直呼「子瑜終於回家了」。
此外，在高雄巨蛋迎來伍佰《ROCK STAR 2》開唱，1萬歌名直接將巨蛋場館化身大型KTV，合唱無數經典神曲；高流有孫淑媚舉辦《MAY好三十》演唱會；衛武營則瑜戶外廣場，由國立臺灣交響樂團舉辦《2025交響派對 重返經典》邀集包含邵大倫、曹雅雯、荒山亮、黃妃、陳勢安、梁文音、許富凱、李翊君等金曲歌手齊聚開唱。
4大演唱會讓高雄人與歌迷度過繁星之夜，高捷也肩負演唱會疏運重責大任，高捷公司公布昨日運量，捷運創下單日35萬人次、輕軌5.4萬人次紀錄，不但成為今年年度最高運量，也是歷史單日運量第九名，逼近過往在跨年夜、農曆年間所創下的旅運紀錄。
高雄市交通局提醒，今日TWICE《THIS IS FOR》、伍佰《ROCK STAR 2》演唱會接續開唱，要到世運主場館看TWICE開唱可搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達；要聽伍佰的歌迷可搭捷運至紅線R14巨蛋站，避免開車前往找不到車位而延誤進場。
