夜來香總是在夜裡開，那是花的命，也是記憶的線。

夏夜的風帶著一種黏膩的香，從窗外的巷口飄進來，像記憶深處的一縷嘆息。那是夜來香開花的季節，它不屬於白晝，只在夜裡開展，一如那些不願被人看見的思念。

我最早記得它的味道，是三歲那年出水痘的夜晚。那時我發著高燒，額頭滾燙得像一盞燈。舅婆坐在床邊，用毛巾替我擦汗，窗外的院子裡一片靜謐，只有夜來香在黑夜裡呼吸。那香氣既柔和又倔強，像一首不肯結束的老歌，輕輕的纏住人心。那股味道淡而又濃，像有人在夢裡輕聲唱歌，一陣一陣滲進來，混著藥水的苦味、體溫的熱氣，成了我對「夜」最早的記憶。那夜之後，我的童年好像都帶著那股甜膩的氣味，柔軟、孤單，卻也有一點安慰。

廣告 廣告

幾年後，我上了小學。那時我們家住樓上，樓下租給一戶人家，他們有個女兒叫阿桃。她有時很安靜，有時卻忽然尖叫、拍門，哭得整棟樓都聽得見。大人總會說：「她又發病了。」我那時不懂她是什麼病，只覺得她的哭聲有點像夜來香開花那樣來得突然，帶著某種無法阻止的生命力。奇怪的是，每次阿桃發病的那些夜晚，樓下那株夜來香也總是開得特別香。氣味一縷縷往上飄，穿過樓板、牆縫、我半夢半醒的枕邊。那味道又烈又濃，像是有人把夜來香塞進瓶子裡，打翻在我童年的床邊。

那段時間，夜來香不只是一種花，也是一首歌。

家裡、街頭電台、雜貨店的小喇叭，常常傳來〈夜來香〉的旋律，「那南風吹來清涼，那夜鶯啼聲清唱……」。那首老歌溫柔又憂傷，像從遙遠的年代飄過來，落進每一個普通的早晨。

我有一個同學住在市場口，家中開肉鬆店。那時候，早餐有肉鬆，是我心裡對「生活好」的定義。假日我常假裝去找她玩，其實是想在她家多待一會兒。整間屋子都充滿了肉鬆烘炒的香氣，暖暖的、鹹鹹的，混著他父親收音機裡不斷重播的〈夜來香〉，那是一種令人安心的氣味，像家的氣息，也像時代的聲音。那時還小，不懂歌詞裡的情愛，只覺得那旋律有一種柔軟的力量，讓人相信一切都會被溫柔包住。

夜來香在那時的我心裡，成了幸福與悲傷共存的象徵。

它陪著發燒的夜、樓下的哭聲，也陪著我在市場邊的笑聲與羨慕。它像是生命裡一條看不見的線，把我從童年的病床、家屋樓梯、肉鬆店的門口，一直牽到很遠很遠的未來。

外婆總說，夜來香開得越盛夏天就越長，那時的我並不懂，只覺得這花太神祕。長大後經歷幾次離別與歸來，才明白她說的或許不是時節，而是關於人心，那些捨不得結束的季節，總會有一種香氣相隨。

多年後，外婆過世的那一天，我又聞到了夜來香。那天的天氣怪異，空氣裡有雨的味道，卻遲遲不下。門口那株夜來香正濃，整條巷子都浸在它的花香裡。親戚們的哭聲、和尚的誦經、香燭的煙絲，全都糊成一片，只有那股花香還是那樣濃烈、執著。外婆的靈堂裡放著她挽起髮髻的照片，淡淡的笑，像是也聽到了夜來香開花的聲音。

後來我離開了和外婆共處的家，來到另一座城市的某個角落。偶爾夜裡經過人家的庭院，聞到夜來香的味道，心裡總是一震。那香氣像暗號，讓人不由自主地回到從前，外婆的手搖蒲扇，屋裡電風扇的咿呀聲，涼蓆上桂花香皂的味道。那是生活簡單的年代，一切都慢，連風都溫柔。

多年後，我從歐洲回到台北過日子。窗外是霓虹燈和車聲，夜再深，也難得靜謐。某年夏天，朋友送我一株夜來香，我才又想起那個早已模糊的庭院。我將它移植到院子裡的泥地上，幾個月後它第一次開花，我幾乎整夜未眠，只因那熟悉的香氣再次漫進窗內，像是外婆隔著時空對我輕輕地說：「妳回來了！」

那一刻，我忽然明白──

夜來香不只是夜的香氣，它是時間的氣味，是記憶的脈搏。它開的時候，總有人在痛、在熱、在告別，也有人在被那股香氣輕輕帶往另一個季節。

香氣淡去的清晨，我湊近夜來香，它的花瓣收攏，靜默如初，只留下微弱的餘香。陽光落在綠葉上，或許這就是生命的循環與意義，在黑暗裡綻放，在黎明前靜謐。