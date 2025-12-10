夜光天使邁入第14年 雲林同濟會攜50校守護800弱勢生

▲「夜光天使點燈專案」自教育部推動以來，長期聚焦在課後無人照顧的低收入、單親、隔代教養等弱勢家庭學生。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】國際同濟會雲林區於北辰國小舉行「讓愛傳遞—夜光天使」行前記者會，宣布年度關懷行動正式啟動。今年由國際同濟會台灣總會與台灣同濟兒童基金會指導，雲林區聯合縣內多個分會與雲林家扶中心共同參與，預計服務全縣近50個夜光天使據點、約800名弱勢學童。

▲國際同濟會雲林區於北辰國小舉行「讓愛傳遞—夜光天使」行前記者會，宣布年度關懷行動正式啟動。（記者蘇峯毅攝）

「夜光天使點燈專案」自教育部推動以來，長期聚焦在課後無人照顧的低收入、單親、隔代教養等弱勢家庭學生。雲林同濟會多年持續以熱食、陪伴與物資補助方式支持孩子夜間學習，避免其身心發展因照顧匱乏而受影響，已成為社區不可或缺的公益力量。

雲林區副主席林友敬表示，14年前由蔡岳儒議員牽線促成的「愛的關東煮」關懷行動，是夜光天使公益服務在雲林的起點，也奠定今日全縣擴散的基礎。此後活動逐年成長，不僅受到雲林地方肯定，更獲國際同濟會世界總會與台灣總會重視，成為雲林區年度核心計畫。

北港同濟會長李宏胤指出，今年仍延續「從改變餐點，到不改變初心」的精神，安排現煮炒泡麵及保暖襪子，希望孩子在冬日夜晚不僅能吃飽，也能感受被看見、被珍惜。他說，同濟會始終相信：「給孩子溫暖，就是為社會播下希望。」

▲本次夜光天使行動將在冬季期間持續進入各校夜光天使班，提供熱食與陪伴服務。（記者蘇峯毅攝）

蔡岳儒議員強調，孩子們在寒冬享用熱食的笑容，是活動堅持14年的最大動力。他分享，許多曾在夜光天使班受到幫助的學生成長後仍記得這份溫暖，並期待能回來成為志工，這是最能證明愛能被延續、善意能被傳承的例子。

本次夜光天使行動將在冬季期間持續進入各校夜光天使班，提供熱食與陪伴服務。主辦單位期盼透過公私協力，使弱勢家庭的孩子在求學道路上獲得更堅實的支持，也讓雲林成為愛與關懷不間斷的友善城市。