夜光森林超美！屏東「奇幻大津」點燈 劉冠廷回鄉代言

「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，百花盛開，蝴蝶飛舞。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東高樹「奇幻大津」今晚(5日)間盛大開幕，縣長周春米與高樹出身的「雙金男星」劉冠廷一同走進夜光森林，為活動揭開序幕，吸引許多在地鄉親同行。劉冠廷也為自己即將在新春上映的新片《功夫》、《雙囍》宣傳，歡迎民眾進電影院觀賞支持。

周春米說，高樹鄉擁有豐富的山林與瀑布資源，縣府以沉浸式藝術體驗為核心，將夜間光影藝術與大津瀑布的自然地景結合，持續打造「奇幻大津」成為屏北最具代表性的夜間觀光品牌。去年受颱風影響，大津步道嚴重受損停辦，歷經1年的修復與安全檢視，今年終於順利復辦，讓民眾能再次走進山林，欣賞夜間光影之美。

劉冠廷在開幕現場分享，大津瀑布承載著他童年玩耍的生活記憶，以前習慣了白天的樣貌，這次以不同於以往的視角重新走進夜間步道，不僅感受到家鄉透過藝術與光影被重新點亮的魅力，更有一種熟悉卻驚豔的視覺震撼，邀請大家親自走一趟大津瀑布，體驗專屬於高樹夜晚的靜謐與浪漫。

屏東縣政府文化處說，本次燈區規劃多組主題燈座，入夜後光影沿著山林層層展開，兼具藝術性與自然氛圍。燈組包含「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」及「歡迎光林」、「奇幻大津」等主題，依循步道動線與地形特色配置，融合生態意象與在地元素，引領民眾在夜色中穿梭山林，感受光影藝術與自然景觀交織的獨特體驗。

明天(6日)起開放一般遊客購票入場，票種為單人票100元、優待票(持身心障礙手冊者適用)50元，活動舉辦至3月4日，下午5點到晚間9點開放參觀，每日限量1000人入場，採線上預約與現場購票並行，線上預約800人、現場票200人，每半小時一梯次，共8梯次；活動期間同步推出限量入場好禮，只要購票入場即可將奇幻回憶帶回家，包括馬年限定「獨角獸發光頭飾」、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片奇幻大津限定版，數量有限，送完為止。

奇幻大津點燈，劉冠廷(右)應邀回鄉代言，和屏東縣長周春米(左)一起為活動揭幕。(記者羅欣貞攝)

「奇幻大津」今晚點燈。(記者羅欣貞攝)

屏東縣長周春米(右)和劉冠廷(左)為奇幻大津揭幕。(記者羅欣貞攝)

民眾在夜光森林中前行，充滿奇幻之感。(記者羅欣貞攝)

漫步「蝶舞山林」燈飾間，宛如被起舞的蝴蝶包圍，相當夢幻。(記者羅欣貞攝)

奇幻大津開幕，劉冠廷回鄉代言。(記者羅欣貞攝)

