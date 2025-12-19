夜再深 人安為弱勢黑暗中點亮希望

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 冬至，是一年中黑夜最長、寒氣最盛的時節，也象徵新陽將生。人安基金會常年走在街頭第一線，提供防飢、防寒、防病與工作轉介等九大服務，支持無家者與弱勢族群走過艱困處境，陪伴他們在寒冬中重新看見希望。

80歲的胡奶奶，人生中飽受家暴，造成腰椎滑落、行動不便，充滿恐懼與疼痛；現年事已高，生活無法自理，又沒有家人照顧，長期身心煎熬。人安基金會楠梓平安站得知情況後立即介入，送上熱食與物資，安排定期關懷，晚年終於有了依靠。

人安基金會正如火如荼推動第36屆「寒士吃飽30」公益活動，農曆年前將各界希望之光送到寒士身邊，請支持愛心年禮每份800元、應急紅包600元，或每月918元「拉一把」常年服務，不論春夏秋冬，讓愛延續到每一個角落。

愛心專線：(07)353-7661，劃撥帳號：19949634 (戶名：人安基金會，備註：尾牙)

◎訊息聯繫人：楠梓平安站 李俊賢站長 電話：07-3537661

◎地點：高雄市楠梓區楠陽路107號