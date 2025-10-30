夜半闖空門! 竊賊趁屋主一家熟睡 搜括得手5萬現金

南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導

嘉義六腳鄉一處民宅，半夜兩點多，遭竊賊闖空門行竊，這名竊賊騎腳踏車，趁著屋主一家人熟睡之際，撬開一樓的氣密窗，潛入偷竊，得手近5萬元現金後逃逸，屋主是早上醒來才發現，住家已被搜刮一空。

竊賊趁屋主熟睡闖空門 還狡詐挪移躲開監視器

竊賊四處翻找財物的畫面，全都都被錄下來，屋主事後發現，也趕緊報警處理。（圖／社會事新聞影音提供）

半夜時分，一名身穿黑色上衣的男子，騎腳踏車經過民宅前，把腳踏車停在路旁，接著大搖大擺走進住家，手拿著手電筒，還動手拉了停在門外的轎車車門，發現打不開，就往屋內走，原來他根本不是屋主，而是準備偷東西的竊賊。遭竊當事屋主表示，早上7點24分的時候醒來，我們發現皮包不見，就趕快下來趕快找，結果我衝出來的時候，就是看到皮包被丟包在門邊。

屋主說，竊賊疑似透過撬開一樓大門旁的氣密窗潛入偷竊。（圖／民視新聞）

地點在嘉義六腳鄉的一處民宅，當事屋主說，半夜兩點多，他和老婆、女兒在樓上熟睡，沒想到竊賊趁機闖空門，疑似透過撬開一樓的氣密窗，潛入偷竊。遭竊當事屋主表示，從氣密窗這邊直接闖進去，你們這邊有上鎖嗎我們都有上鎖，根據警方調查這個人好像是慣犯，損失快五萬。狡猾的竊賊，知道客廳有裝監視器，還刻意移開，孰不知廚房還有一支監視器，竊賊四處翻找財物的畫面，全都都被錄下來，贓物得手後，快跑衝出門外，騎腳踏車火速落跑，屋主事後發現，也趕緊報警處理。嘉義縣警察局六腳聯合所所長黃義雄表示，警方隨即循線獲報追查，已鎖定乙名劉姓男子涉嫌重大，目前全力查緝到案中。警方已鎖定對象，全力追查中，只是屋主無奈，在純樸的鄉間住宅，竟然會被竊賊盯上行竊，公開監視器畫面，也希望呼籲民眾多注意，確實鎖好門窗，避免宵小得逞。

