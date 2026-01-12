夜半飆車藏毒鏈 新北警跨區出擊瓦解危險駕車集團

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北警方鎖定深夜競速危險駕車亂象，經縝密蒐證與跨單位合作，成功破獲一處改裝競速與毒品交織的犯罪鏈。新北市政府警察局交通警察大隊接獲情資指出，114年10月30日凌晨，新北市五股區新五路一帶疑有競速危險駕車情事，隨即展開蒐證並報請新北地檢署張紓萍檢察官指揮偵辦，會同蘆洲分局、三重分局共組專案小組追查。

警方拘提4名犯嫌移送法辦。（記者徐煜勝翻攝）

專案小組掌握時機後，於115年1月6日同步在臺北市士林區及新北市蘆洲、三重等地執行拘提與搜索行動，順利查獲楊姓主嫌等4人到案。行動中查扣專供競速使用的改裝機車2輛，並在涉案改裝車行起獲K他命等毒品證物。警方另對楊嫌實施毒品唾液快篩呈陽性，涉有毒駕行為，已另案擴大偵辦。

遭查扣之競速改裝車輛。（記者徐煜勝翻攝）

警方表示，全案訊後依涉嫌違反刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並將持續向上溯源，追查其他改裝車行及涉案人員，全面斬斷危害道路安全的黑色鏈條。

新北警方強調，對於危害交通秩序的飆車行為，將持續以專案方式跨單位聯手掃蕩，嚴正執法、決不寬貸，全力守護市民用路安全。

