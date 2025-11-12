一夜大雨強灌宜蘭 冬山鄉民宅水淹1樓躲2樓避難

水還是沒有退，大概在小腿的位置至少也有3-40公分這麼高。（圖／東森新聞）





昨夜宜蘭大雨猛炸，導致冬山鄉多處地區淹大水，地勢低窪的武淵村和補城村還被大水沖進民宅一樓，最誇張時一度水深及腰。村民猝不及防，只能選擇在自家二樓垂直避難。

放眼望去，整片農田變水田，這裡是宜蘭冬山武淵村，受到連夜大雨影響，整個村四分之三被水淹，馬路水路完全分不清，消防隊員只能划著小艇，挨家挨戶挺進救災。昨天淹水高度甚至高達80公分，不過現在水還是沒有退，大概在小腿的位置，至少也有3、40公分這麼高。

廣告 廣告

冬山鄉武淵村村民：「我家裡每次颱風就要墊這樣，今年已經超過3個空心磚，所以我們這邊每次颱風，每次一有下大雨，我們這邊就淹。」

村民懊惱也無奈，因為住家地勢低窪，幾乎逢雨必淹，過去頂多是路面積水，但昨（11）日一夜強降雨，大水不斷灌進屋內，根本猝不及防。他們現在都只能躲在二樓，進行垂直避難，因為一樓全部都是淹水，至少都有30公分以上這麼高，進到廚房，冰箱也是趕快架高，屋主提到說，這邊其實也有淹上來，所以不確定冰箱能不能使用。

同樣慘的還有隔壁補城村，馬路直接變水路，不僅車子成了泡水車，最深一度淹到成人腰部，好多村民待在家裡，一個晚上沒有進食。

冬山鄉補城村長賴文農：「補城村差不多十幾年沒有遇到這麼大的颱風淹水，這一次所有村民措手不及，是沒有辦法出入採購物資，所以公所有準備200多個便當，中午一一都來的發放。」

災民們填飽肚子後，就要開始清理家園，等待大水退去後，還有一段漫長的重建之路。

更多東森新聞報導

快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上

快訊／鳳凰颱風外圍環流！豪大雨狂炸9縣市

熱血猛男「泳圈」大雨救友 順道助阿嬤...家屬出面道謝了

