夜宵新寵！她激推全聯「這1款炸物」：連小孩都愛 內行曝料理祕訣

深夜肚子餓，不少人宵夜首選就是炸物，而甜不辣更是炸物攤的常見品項。不少人也會到賣場或超市，直接購買回家自己料理。一名女子在全聯買到一款手工甜不辣，品嘗後大讚口感酥脆，連家人也愛不釋口。貼文曝光後，立刻引發老饕熱議。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，她在全聯看到架上的「基隆手工天婦羅片」，一盒63元有5片。她買回家後簡單煎一下，再撒些胡椒鹽就能上桌，品嘗後直呼口感酥酥脆脆，非常好吃，連兒子也很喜歡。

貼文曝光後，不少老饕留言表示認同，「全聯的這個甜不辣真的好吃～」「我家外勞也很愛這個」「全聯的甜不辣跟牛蒡甜不辣都不錯」。

另外，也有內行人分享各種料理方式，「可以先切細條再煎炸」、「氣炸真的很好吃」、「切條氣炸更香脆」、「用氣炸鍋或烤箱料理也不錯，還能把甜不辣的油逼出來」、「條狀或片狀都好吃，我是用烤的」。

