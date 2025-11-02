夜宿台中綠美圖首梯登場 親子共譜魔法書頁奇幻夜

首梯參加夜宿綠美圖親子家庭合影。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市立圖書館搶先在年底即將開館的台中綠美圖舉辦「夜宿綠美圖：魔法書頁大冒險」活動，首梯次有20組親子家庭熱情參與。夜幕下的綠美圖化為魔法冒險的樂園，彷彿變成了一本被星光包圍的大書，翻開的每一頁都藏著奇幻驚喜。

文化局長陳佳君於美術館典藏互動教育區為孩子們說故事，帶領孩子們走進充滿想像的故事世界。小朋友們圍坐在局長身旁，專注聆聽，隨著情節起伏時而驚呼、時而微笑，不時舉手互動回應，現場笑聲與驚喜聲此起彼落，洋溢溫馨與感動。

陳局長表示，希望孩子們能在這個夜晚感受閱讀的溫度，從書頁中發現世界的美好。她說：「綠美圖不只是借書的地方，而是一座充滿光與故事的城市樂園，讓閱讀與藝術成為市民的生活日常。」

活動由「真的有劇團」帶來創意開場劇《失憶的圖書館小精靈》，揭開魔法冒險序幕。孩子們化身小小冒險家，依循劇情線索穿梭圖書館各角落闖關尋寶，解謎、任務、挑戰一一展開，彷彿走進一本會呼吸的故事書。孩子的冒險成果也將融入劇情，讓每位參與者都成為故事的一部分，現場笑聲、掌聲此起彼落，氣氛熱烈。

次日清晨，小朋友搖身一變成為「小小館長」，親手操作借還書機、體驗書籍上架，以及向民眾推廣閱讀等圖書館日常。完成任務後，每位孩子皆獲頒專屬證書，臉上洋溢著自信與成就感。家長們感動地表示「第一次和孩子來到綠美圖就在這裡過夜，從緊張到興奮，整晚都充滿驚喜與學習，是成長旅程中最難忘的一夜。」

文化局表示，台中市立圖書館首創「分齡分棟」設計，為兒童、青少年及樂齡族群打造專屬閱讀空間，未來將結合中央公園，讓閱讀走進自然，無論樹蔭或草地，都能成為最佳的閱讀角落！「夜宿綠美圖」不僅是一場親子體驗，更象徵新總館開館前的序幕。孩子在書香與藝術氛圍中入夢，並在滿滿的文化氣息中甦醒，與綠美圖共同打造了融合藝術、自然與知識的夢幻篇章。

中市圖表示，綠美圖將於12月13日盛大開館，市立圖書館總館展出「世界的索引」，匯聚18世紀珍稀的狄德羅百科全書，結合當代知識議題，呼應圖書館作為城市百科全書的意義，並規劃國際作家講座、主題書展與創意工作坊等系列活動，邀請市民一同探索書香、藝術與自然交織的閱讀新場域。更多活動訊息請至中市圖官網（https://www.library.taichung.gov.tw/public/）查詢。

