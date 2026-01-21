夜宿蕾菈男主角是他！晨灰赴日「洗泡泡浴」樂喊：有戀愛感

娛樂中心／綜合報導

蕾菈離婚爆新歡。（圖／翻攝自蕾菈IG）

網紅蕾菈去年和第二任丈夫DJ湯宇結束3年婚姻，今（21）日被爆出疑似有新戀情，對象則是「瘋男」成員晨灰。晨灰過去與搭檔Nick共同經營頻道「瘋男Crazy Man」，2022年還曾受邀至Joeman（九妹）頻道拍攝主題「Joe是要對決」，赴日體驗泡泡浴。

蕾菈爆夜宿「瘋男」成員晨灰。（圖／翻攝自晨灰IG）

百萬YouTuber Joeman 2022年邀請晨灰、Nick、AV達人中指通一同前往日本拍攝體驗泡泡浴企劃 ，Nick獲得體驗2小時要價8萬日幣（約1.6萬元新台幣）最高等級泡泡浴的資格；晨灰則體驗100分鐘要價3.5萬日幣（約7000元新台幣）的「大眾版」泡泡浴。晨灰事後分享體驗過程與心得，表示小姐由自己挑選，長相與照片相符，對方在互動過程中會細心引導，甚至主動拉近距離，讓他直呼整體感受宛如談戀愛。

廣告 廣告

蕾菈與晨灰交情甚篤。（圖／翻攝自YouTube）

晨灰與Nick經營YouTube長達7年，頻道擁有75萬訂閱人數，卻在2023年9月無預警遭官方刪除，讓兩人欲哭無淚，晨灰後來改以個人頻道「瘋男晨灰」重新出發，近日又因與蕾菈傳出緋聞，再度成為外界關注焦點。

根據《CTWANT》報導，蕾菈日前被拍到夜宿晨灰家中，知情人也爆料兩人近期確實走得近。對此，蕾菈強調她與晨灰只是交情很好的朋友，目前並沒有發展戀情的打算，否認交往傳聞；至於有網友注意到她與晨灰配戴「情侶唇環」，她則回應：「我也已經解釋過了，懶得再解釋。」

更多三立新聞網報導

「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜

名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝

洪詩竟是驚世媳婦！公公為她大罵看護 「私下真面目」遭出賣

去年空降來台！韓籍啦啦隊女神「撞臉J級AV神乳」爆紅 網驚：AI換臉？

