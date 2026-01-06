夜寒露重難入眠 關懷街友送物資

冷氣團報到，高雄慈濟志工訪視街友，除了幫忙備妥外套及衣物外，還煮了一碗熱騰騰的補湯，暖心也暖胃，同時還有人醫會醫師也替街友準備痠痛藥膏，讓這群弱勢的民眾，在新年又寒冷的夜裡，得到一些暖意。

慈濟志工 林美麗：「前幾天會去先去訪視他們，看他們的需求，有的人可能會需要睡袋，有的人會(要)毛毯。」

除了客製化服務外，每一袋還有水果飲料及賣場禮券，都是要給街友的新年福袋。不只如此，廚房內也搶搶滾，一碗補湯，食指大動。

慈濟志工 林美麗：「讓他們吃下去時候，不但是溫暖他們的身體，更溫暖他們的心，我覺得是一種，跟一個老朋友見面的那一種感受。」

跟老朋友一期一會。

「這個你拿著，(感恩你 好 感恩你)，衛生衣跟衛生褲。」

「這樣4年、5年了，(熱湯)有相同的味道嗎，(有) 有喔。」

寒冬低溫，這碗熱湯來的即時，吃的穿的用的都到齊了。

慈濟志工 許春榮：「我們從99年(2010)到現在，從不間斷，第三年，我們人醫會，葉(添浩)醫師也加入我們這個團隊。」

「你可以這樣，用一些擦，整個擦，這個痠痛，這個有效，你就這個這樣擦，你要這樣稍微洗乾淨，這個算循環較差。」

慈濟人醫會醫師 葉添浩：「他們也沒有要很積極去做治療，人醫會更應該來了解這一區塊。」

暗夜裡，志工還得打靠著手電筒，穿梭在公園內。

「這是上人的紅包，給你們的紅包，祝你新年快樂，來，熱熱的 ，還有水果 (水果) ，這裡面有水果，橘子、蘋果。」

各方善心匯聚，讓社區的暗角，點亮燈，期許新的一年，大家都能安好。

