夜尿、頻尿好困擾？中醫推1神奇穴位止尿 半夜不用再跑廁所了

夜尿、頻尿好困擾？中醫師黃獻銘在網路節目《來聽醫師碎碎唸》中，分享了一個改善頻尿問題的方法，他推薦大家可以每天至少按壓一次神闕穴，有助於減少頻繁跑廁所的情況。

如何按壓神闕穴？

黃獻銘建議，在家躺下時，將兩腳屈膝，讓肚子完全放鬆。接著用指腹勾進肚臍內，可以用兩隻手疊加按壓。往下按壓至感覺碰觸到腸子的深度時，就可以停在這個深度。

看更多：漏尿有3種！中醫教觀察「水壺漏水」型態找原因

順逆時針按壓揉動腸子

在這個深度，順時針和逆時針繞大圈揉動腸子。此時，肚子可能會感到有點酸，甚至有些人會聽到腸子發出咕嚕咕嚕的聲音，這就表示按到正確的位置了。

廣告 廣告

看更多：尿急忍不住、打噴嚏就尿出來？同時做2治療一勞永逸

深度按壓肚臍並提肛憋尿

一邊深度按壓肚臍、揉動腸子，一邊提肛、憋尿，將這兩個動作結合在一起，可以更有效刺激腸胃與膀胱的筋膜。

每天按壓至少一次

黃獻銘建議每天躺下時都進行按壓，至少一次，每次順時針和逆時針各按20圈。在家裡按壓時，建議直接用手碰觸肚臍，這樣可以更深層地撥動腸子。

看更多：夏天失眠難入睡？吃銀耳桑椹幫身體降溫 喝這2杯一夜好眠

◎ 諮詢專家／黃獻銘中醫師

更多健康2.0報導

更年期後體質大變？她吃白菜、冬瓜加重漏尿 中醫解析「寒熱大亂鬥」

流感來勢洶洶！2穴位幫助快速退燒 比對照組快「20小時」減少退燒藥使用

秋冬耳鳴好發期！中醫公開「搓耳自救法」緩解耳鳴症狀



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章