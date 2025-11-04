夜市不再是賣點？他揭台灣觀光痛點：沒人為了食物出國 引爆兩派戰火

生活中心／王文承報導

一名網友表示，推廣台灣觀光時不應再主打美食，認為「不會有人為了食物出國」，更指出不少遊客覺得夜市不衛生（示意圖／資料照）

台灣特色小吃種類繁多，其中最具代表性的莫過於夜市，吸引許多觀光客將「逛夜市、吃美食」列為來台必訪行程。不過，有一名網友表示，推廣台灣觀光時不應再主打美食，認為「不會有人為了食物出國」，更指出不少遊客覺得夜市不衛生，貼文曝光後，掀起兩派網友熱議。

一名網友在社群平台《Threads》發文指出，若要推廣台灣觀光，「真的不要再推薦夜市或美食了」。他舉例說：「沒有人會為了義大利麵去義大利、為了北京烤鴨去北京、為了壽司去日本。」他進一步表示，部分外國遊客對台灣夜市印象並不好，覺得環境不夠乾淨。原PO強調，台灣擁有豐富的天然觀光資源，例如短時間內就能從大屯火山到北投泡溫泉、再到花東縱谷欣賞海岸線風光，政府應該更注重整合與交通建設，完善高鐵、台鐵、台灣好行等訂票與轉乘系統。

貼文曝光後，引發不少討論。部分網友贊同他的觀點，認為夜市衛生確實堪憂，「夜市不衛生是事實，不是刻板印象，常常會看到蟑螂、老鼠」、「英國人從不否認自己食物難吃，但他們本來就不重視吃；一直用美食行銷台灣，真的吸引不了這類遊客」、「台灣人出國常以吃為主，但外國人未必重視這點」。

但也有另一派網友持反對意見，認為「美食」仍是觀光的重要吸引力。「我會耶！去福岡吃牛腸鍋、去青森吃蘋果派、去仙台吃牛舌、去越南喝椰子咖啡，出國的動力就是食物」、「我們跟外國朋友聊台灣時，他們第一印象就是美食和夜市，這是台灣最有魅力的特色之一」、「那幾個食物我真的都會為它們特地去那個國家」。

