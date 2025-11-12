夜市中有「2寶藏蔬菜」能降低癌症風險、穩血糖！醫教你這樣吃夜市更健康

夜市常被貼上不健康標籤，但透過正確選擇，即使是夜市小吃，也能成為健康飲食的好去處，只要選擇得當，仍能兼顧健康與美味，甚至達到增肌減脂的效果。其中，隱藏在滷味中的花椰菜，能夠降低癌症風險約23%，苦瓜排骨湯中的苦瓜，有助於穩定血糖改善代謝，就連剉冰甜品的配料選擇都很重要。

「花椰菜」富含植化素 可降癌症風險約五成

夜市常見的小吃有滷味，其中「花椰菜」就是非常營養的蔬菜。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，花椰菜富含異硫氰酸酯（ITCs），這是目前研究支持最多的植化素之一。有研究顯示，攝取較多十字花科蔬菜的人，胃癌、肺癌及子宮內膜癌的風險平均降低約23%，而在非吸菸者中，每日攝取最多十字花科蔬菜者的肺癌風險更降低51%。

廣告 廣告

看更多：營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎



「苦瓜」有助穩定血糖改善代謝

除了花椰菜，蕭捷健也推薦吃「苦瓜」作為健康選擇。他解釋，苦瓜中的苦瓜皂苷有助於穩定血糖、改善醣類代謝，對現代人常見的胰島素阻抗及飯後血糖飆高問題，都是非常理想的天然解方，夜市中常見的苦瓜釀肉、苦瓜排骨，甚至是苦瓜汁等都是不錯的選擇。

看更多：苦瓜金銀雲片雞／穩血糖快吃！苦瓜搭配它刺激胰島素分泌、補蛋白質



「剉冰」也能健康享用 選對配料也很重要

即使是甜點，也有健康的選擇技巧。蕭捷健提到，在夜市選擇剉冰時，要避免添加糖、煉乳或芋圓等高糖食材，而是選擇原型食物作為配料。例如紅豆雖然泡了些許糖水，但其升糖指數（GI）僅為地瓜的一半；大燕麥粒不僅口感Q彈，升糖指數也低，比即食燕麥更能穩定血糖；愛玉則因熱量極低而成為理想選擇；至於芋頭雖需注意分量，適量享用。

看更多：天氣熱血糖失控吃冰害的？清冰、雪花冰熱量大對決！選冰棒比冰沙好



廣告 廣告

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／蕭捷健醫師

更多健康2.0報導

92歲名廚「天天7千步」逆轉糖尿病前期！揭密日本2大料理傳奇長壽祕訣

非洲豬瘟解禁立冬吃豬肉安全嗎？資深獸醫教你挑！溫體豬「三關鍵」

15萬顆問題蛋流向9縣市 食藥署教你分辨家裡的蛋是不是該回收



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章