走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意識抬頭，許多人也開始擔心去夜市只能吃進大量油脂與熱量。

減重醫師蕭捷健就在臉書中分享他去夜市吃的「料理、寶藏蔬菜與甜點」，只要選對食材、換個烹調方式，在夜市不但能吃進滿滿的膳食纖維、蛋白質與植化素，甚至有助穩血糖、抗癌，讓你逛夜市吃得更健康。

臭豆腐選清蒸、水煮版本！油脂減半還吃到蛋白質

蕭捷健醫師透露，夜市第一站選擇臭豆腐，不是炸的，是「真的臭」的清蒸、水煮臭豆腐，一大塊清蒸臭豆腐就能吃進約20克蛋白質，是油炸版本的兩倍，油脂卻只剩一半，嘴饞也能無負擔。

營養師彭逸珊也在臉書推薦水煮臭豆腐，強調它又香又臭卻低熱量，一次滿足三個願望，是是適合偶爾解嘴饞的植物性蛋白質來源。黃豆與豆製品的飽和脂肪遠低於動物性蛋白，加上富含膳食纖維與植化素，不但有助調節血脂、抗氧化，是適合增肌、減脂族的好選擇。

花椰菜富含植化素，可降低多種癌症風險

夜市滷味攤常見的花椰菜，卻往往被忽略其營養價值。每100g綠花椰菜中，就有3.5g－4.5g的蛋白質，是番茄的4倍！蕭捷健醫師表示，花椰菜屬於十字花科蔬菜，含有異硫氰酸酯，是研究支持度極高的植化素。研究顯示，攝取量最多十字花科蔬菜的人，胃癌、肺癌與子宮內膜癌風險平均降低約23%。而非吸菸者若每天攝取十字花科蔬菜，肺癌風險最多也可下降達51%。

此外，綠花椰菜可以說是肝臟的清道夫，抗癌同時又能護肝，加上低熱量，常常是減肥時期的好夥伴。最重要的是，健康價值如此重要的綠花椰菜，在台灣不管什麼季節的夜市都可以輕易看到！

苦瓜有助穩血糖、改善醣類代謝

第二樣夜市小菜，蕭捷健醫師選擇苦瓜。苦瓜中的苦瓜皂苷有助穩定飯後血糖並改善醣類代謝，對現代人常見的胰島素阻抗十分有幫助。而苦瓜中的三萜化合物能夠活化體內代謝機制，提高代謝能力的同時，預防高血壓與癌症。在夜市裡來上一碗苦瓜排骨湯，也是絕佳的選擇！

加碼公開甜點首選：剉冰這樣吃健康

蕭捷健醫師最後也分享了夜市甜點的選擇，他以剉冰為例，同樣以原型食材作為挑選重點。他在夜市吃剉冰時，不添加糖、煉乳或芋圓，而是搭配紅豆、大燕麥粒、愛玉與芋頭等配料。

像是紅豆的升糖指數約為地瓜的一半；大燕麥粒在口感與血糖控制上都比即食燕麥更理想；愛玉熱量低，適合作為清爽配料；芋頭則需掌握份量，但適量享用能兼顧口感與滿足感。



原文引自：夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌