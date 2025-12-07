夜市人氣不再？ 他曝「士林夜市攤位少一半」 網點關鍵原因：去店面吃更划算

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

台灣夜市是旅客與在地人心中的庶民美食指標，不僅代表地方特色，更是夜間經濟的重要象徵。近日，有網友發文表示，近年來夜市似乎熱度下降，攤位逐漸減少、人氣難回巔峰，即使有名人造訪帶來話題，也難以阻擋夜市走向式微，更指出「連最知名的士林夜市，現在的攤位也大減一半」，認為夜市文化正面臨看不見的危機。

有網友發現近年來夜市似乎熱度下降（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「大家可能不知道，台灣的夜市正在消失中」為題發文，表示最近看到有報導指出台灣夜市正在消失當中，就算有黃仁勳等名人加持，仍無法阻擋夜市沒落。他指出，台灣夜市目前面臨的4大問題，包含觀光客消費力降低、租金與原物料成本不斷攀升，加上長期缺工與近期非洲豬瘟帶來的衝擊，都讓攤商面臨巨大經營壓力，使得夜市規模逐漸萎縮。

廣告 廣告

原PO也提到，就連過去人潮滿滿的士林夜市，如今攤位也大幅減少，各地夜市也陸續出現營運困難的跡象，許多店家只能苦撐度日，讓他直言，「這個台灣特色的夜市文化，隨著時代演進，現在正在慢慢地消失中」。

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友認為「價格」是最關鍵因素，「夜市的價格都已經很不夜市了」、「夏天太熱，而且價格跟美食街差不多」、「夜市現在比餐廳還貴」、「貴的要死差不多的價格去店面吃就好」、「比吃到飽還貴，我還去夜市幹嘛」、「每個地方的夜市都越來越像，價格也很不夜市了」

不過也有網友認為，夜市文化不該消失，「夜市養活了很多家庭，希望不要消失」、「小夜市還活得好好，當地人逛的那種，但夜市真的是台灣很棒的文化」、「只喜歡去住家附近的夜市，不喜歡觀光夜市 地方夜市偶爾會換新攤位」、「夜市反映的是人情味，問題是現代是集體式孤獨，夜市的意義已經式微了」。





更多FTNN新聞網報導

台灣夜市沒落？網友點名3大主因：店家都在苦撐

台灣機車密度全球第一！每百人就有60輛 東南亞2國緊追在後

成田機場台灣國旗在中國上方！旅客直擊「辱華現場」：小粉紅要氣炸鍋

