夜市大姐竟是「超大咖歐美影后」！抓包爆買「台灣1物」網笑：真假

娛樂中心／曾郁雅報導



法國重量級影后伊莎貝雨蓓，11月14日至16日期間，不只來到台中歌劇院演出話劇作品《貝芮妮絲》，更北上參加金馬影展活動，更透露今年最喜歡的電影是代表台灣角逐2026美國第98屆奧斯卡金像獎《左撇子女孩》，聽聞電影場景取景在台灣夜市的他，馬上表示想要親自去朝聖，隨後就有網友PO出在夜市巧遇女神的合影，讓許多國內外影迷尖叫「好羨慕」，更有眼尖網友猛放大照片，發現伊莎貝雨蓓手抓「大量路邊攤商品」讓眾人笑出來：「真假！」。





廣告 廣告

夜市掃貨阿姨竟是「超大咖歐美影后」！抓包爆買「台灣這1物」網笑：有必要？

法國影后伊莎貝雨蓓來台參加金馬影展，得知《左撇子女孩》取景於夜市，立刻表示想親自前往看看。（圖／翻攝自IG@isabelle.huppert）

近日，一名網友在社群平台上驚喜曬出 「在夜市巧遇伊莎貝雨蓓」 合影，立刻在國內外影迷之間掀起熱烈討論，畫面中，雨蓓一身低調裝扮、卡其色大衣禦寒，仍難掩巨星光芒，面露微笑親切合照的模樣讓其他網路上粉絲尖叫喊羨慕，這張照片其實是由導演王鵬然在小紅書公開畫面，他也在貼文中笑稱：「台北夜市碰到雨蓓女士，生活真奇妙。」，出身上海、目前長居加拿大的王鵬然也同樣受邀金馬影展來到台灣，讓網友猜測他是否其實和伊莎貝雨蓓本來就同行。









夜市掃貨阿姨竟是「超大咖歐美影后」！抓包爆買「台灣這1物」網笑：有必要？

照片中伊莎貝雨蓓穿著卡其大衣、低調親切，巨星光芒仍難藏，引來網友留言表示羨慕。（圖／翻攝自小紅書@王鵬然導演）





許多網友感嘆想在夜市碰到女神：「好可愛的一小隻」、「這也太幸運了」、「這這這我看到都認不出來」、「這個拍攝角度顯得少女好嬌小」、「啊啊啊啊好羨慕」，更有網友放大照片細看，發現雨蓓雙手抱著整疊夜市襪子似乎相當滿意，也讓網友笑出來：「有必要嗎？」、「居然來台灣掃貨襪子！」，事實上伊莎貝雨蓓過去憑藉《鋼琴教師》、《愛情未來》、《她的危險遊戲》獲得多項國際影展獎項提名，更曾拿下坎城影后、金球影后、柏林影展最佳特別藝術成就銀熊獎等。

夜市掃貨阿姨竟是「超大咖歐美影后」！抓包爆買「台灣這1物」網笑：有必要？

網友放大照片細看，驚喜發現伊莎貝雨蓓懷裡抱著一大疊夜市襪子，模樣超級反差萌。（圖／翻攝自IG@isabelle.huppert）









原文出處：夜市掃貨大姐竟是「超大咖歐美影后」！抓包爆買「台灣這1物」網笑：有必要？

更多民視新聞報導

成龍遭傳插管死訊！「近況身影流出」網驚點名李連杰：差好多…

吳慷仁喊想入圍金雞！赴中遭問「海鮮題」秒lag…中網吐槽了

志祺七七走鐘紅毯「禁慾襯衫」帥爛！SSR臉蛋猛升級網認不出：誰

