夜市夾娃娃還可進機台抓現金 業者：給顧客新體驗

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義文化路夜市，有夾娃娃機業者推出新活動，只要夾中六樣商品，或用100點點數兌換摸彩卷後，就有機會進到，放有鈔票的抓錢機內，15秒內，成功抓住飄在空中鈔票的話，就能通通帶回家，吸引民眾目光。業者說，是為了讓顧客有不同體驗，才會不計成本推出這遊戲，截至目前，有民眾成功帶走約2000元現金。

透明櫥窗內，民眾手忙腳亂，試圖要抓住眼前紙張，不過，怎麼抓就是抓不到，到底是什麼，讓民眾抓的這麼專注，原來這一張張被風狂吹的，不是一般紙張，而是白花花的鈔票，記者VS.顧客說：「滿驚奇的，沒想到可以自己也可以玩到，(之前有玩過嗎)有，(你之前抓多少)，我之前試玩而已，抓1100元。」

廣告 廣告

嘉義文化路夜市，有夾娃娃店攤商推出新活動，只要幸運被抽出的民眾，就能進到裡頭，有100元及少數500元，1000元面額鈔票的抓錢機內，15秒鐘，抓到多少就帶多少回家。

記者VS.業者說：「(目前有人抓最多錢是多少)2600，抓膝蓋以下的這個遊戲樂趣就沒什麼意義了，就是抓飄起來的就可以了，(那怎麼會想要多一個這個遊戲方式)，因為增加客人的樂趣。」

為了讓顧客有不同體驗增加樂趣，業者不計成本，精心設計，這款抓現金遊戲，不只吸睛也成功創造話題。

原始連結







更多華視新聞報導

2026台灣燈會「以人為光」 嘉義夢燈區展現在地正「發光」

「2026台灣燈會在嘉義」專場徵才2月5日登場 時薪最高210元

台灣燈會在嘉義！ 設新住民燈區 翁章梁盼文化交流

