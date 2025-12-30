夜市套圈圈太狂！竟出現台積電100股 網友全看傻

一名網友日前在屏東一處夜市套圈圈發現項目竟有台積電100股。（取自threads@mdswpt_0502）

夜市常見的套圈圈遊戲，近日卻因獎品「升級到不像話」而在網路掀起熱議。一名網友在Threads貼出影片，拍下某夜市套圈圈攤位的獎品內容，除了常見飲料外，竟赫見「台積電100股」「黃金一兩」「馬爾地夫5日遊」「東京、首爾5日遊」及王品夏慕尼餐券10張，畫面曝光後立刻引爆討論，不少人直呼「這根本是賭身家等級」。

原PO透露，自己是在屏東萬丹紅豆季逛夜市時意外發現該攤位，看到獎品後又驚又笑，還開玩笑表示「決定領錢出來把身家押在這了」。貼文一出，網友紛紛開始幫忙計算價值，有人估算，以近期市價來看，台積電100股約15萬元，黃金一兩約17萬元，單是這兩項就可能超過32萬元，還不包含出國旅遊獎項，直言「老闆真的很敢擺」。

真的有這麼好套嗎？

不過，也有不少網友理性分析套圈圈的實際難度，指出關鍵在於瓶子的設計。有熟悉夜市遊戲的網友直言，攤位多使用短瓶口、圓滑塑膠材質，「圈一碰就彈」，即便準度夠高，成功套中的機率仍極低，認為這類高價獎品更像是吸引人潮的噱頭。

就算套中 老闆真的會給？

另一派網友則質疑兌獎風險，擔心即使真的成功套到，攤商是否願意兌現仍是未知數，「套到不認帳怎麼辦」「真的有人拿過台積電股票嗎？」相關討論在社群平台持續延燒。

更多鏡週刊報導

肺癌再奪癌王！癌症時鐘快轉14秒 每3分48秒有1人罹癌

「一句吃不下竟成最後對話...」入冬最強寒流來襲 奪命速度超乎想像！急診醫曝多起致命案例

北捷納入「無差別攻擊」演習！跨年42小時不收班 五大轉運站增派保全備戰