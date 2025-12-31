夜市套圈圈驚見「台積電100股」 最貴獎品曝光！全場暴動

逛夜市常見套圈圈攤商，一名女子近日到屏東萬丹紅豆季逛夜市，玩套圈圈時發現攤商提供的獎項竟有「台積電100股」，換算價值約為15萬元，此外還有黃金一兩、馬爾地夫或首爾5日遊、王品餐券等，其中黃金一兩約17萬，被視為最大獎，讓她興奮直呼「想把身家都壓上去」，貼文曝光，吸引大批網友朝聖。

原PO近日於Threads發文指出，逛夜市套圈圈，發現攤商提供的獎項有台積電100股。從她上傳的圖片可見，除了台積電100股，還有黃金一兩、馬爾地夫5日遊、韓國首爾5日遊、王品夏慕尼餐券10張等獎品，讓她直呼「決定領錢出來把身家押在這了。」

廣告 廣告

原PO說，這是去參加屏東萬丹紅豆季活動，逛夜市看到的攤位，將其PO上網後，有知情網友表示，這攤套圈圈的老闆一周七天都在不同縣市擺攤，周一在嘉義大林夜市，周二在嘉義湖美夜市，周四在台南新化夜市，周五在台南永康復華夜市，周六在屏東西勢夜市。

貼文曝光後，吸引大批網友留言朝聖，「這必須要賭上身家去玩的吧」、「黃金一兩約17萬、台積電100股約15萬」、「黃金一兩比台積電100股貴」、「台積電100股，真的太狂了」、「自己的年終自己套」、「能不能發家致富就靠這一次了」、「真的套到老闆會給嗎？」、「真的有人套到嗎？別傻了！你們套的錢錢，老闆拿去買台積電，啊你們就套個寂寞」、「別傻了，那種瓶口那種距離直接套進去機率幾乎為0，套進去也會彈走」、「就算套到了，認不認帳又一回事」。

更多中時新聞網報導

林哲熹群魔亂鬥像拍漫威電影

品冠30年如一日 暖聲巡演掀回憶殺

連晨翔新手爸爸忘報戶口險鬧笑話