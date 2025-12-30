夜市套圈圈「最大獎台積電100股」 網暴動追問地點：押身家拚了

有網友至屏東萬丹參加紅豆祭活動，結果發現市集一攤套圈圈攤位，最大獎竟是台積電股票。Threads網友授權提供



台股早盤今日（12/30）雖受美股下跌影響，一度失守28,700點大關，台積電也一度跌至1,510元，不過最終拉回至1,530元平盤收盤，成功守住昨日（12/29）創下的新天價。不過台灣某夜市竟然有套圈圈商家將台積電100股當作獎項，現場畫面曝光後，引起大批網友追問「地點在哪」，紛紛表示要將身家押在這裡。

很敢給！旁邊大獎放著「黃金1兩」

日前一名民眾至屏東萬丹紅豆季活動，結果現場市集攤販中，其中一間套圈圈攤位放在最上排的大獎瓶子，竟然貼上「台積電100股」字樣，若以今日收盤價一股1,530元換算，100股就是15萬3千元。更離譜的是，「台積電100股」竟然還不是最大獎，台積電的獎項旁放著「黃金1兩」，若以目前金價計算，市值約台幣17萬元左右。

除了台積電股票外，旁邊還有越南胡志明、日本東京、馬爾地夫等觀光地區的五日遊行程，價值粗估也有數萬元，至於任天堂Switch 2、蘋果iPhone 17 Pro Max等獎項，則被攤位當成小獎放在前段位置，彷彿完全不擔心被套中，讓網友忍不住笑稱「第一次看到夜市套圈圈有台積電一百股，決定領錢出來把身家押在這了！」

實際找到攤販業者，對方表示因為家裡有親戚從事金融和旅遊業，才會設計這樣的獎品；台積電獎品酒瓶擺放的位置比較高，高度比其他獎項更不容易套中，有一定難度，目前還沒有人成功套中，不過東西一定套得到、套到之後也一定拿得到。

據了解，這次祭出台積電100股作為獎項的套圈圈攤位，平時主要在南部地區活動，過去曾出沒於嘉義大林夜市、台南復華夜市、新化夜市及屏東西勢夜市，近期則短暫進駐屏東萬丹活動現場擺攤。

