夜市從銅板價變「鈔票價」 剩老外買單！網反推北部2地親民美食

一名男子表示，台灣夜市正逐漸失去庶民特色，價格高漲、遊客結構改變，他將其分享到網路後，引發熱議，許多網友也有同感，認為夜市已從過去的銅板價變成鈔票價，降低民眾的消費意願，觀光客比例則大幅增加，也有女網友反推北部2大夜市，分別是三重三和及萬華艋舺夜市，指這兩個夜市攤位多、價格親民、好吃，且觀光客不多。

原PO近日於Threads發文指出，台灣夜市正在消失，最近看到很多抱怨夜市攤販售價太貴，還不如吃店面，尤其炎熱的夏天又有冷氣可吹，CP值比較高等說法；他感嘆，曾代表台灣庶民生活的夜市文化，好像正在慢慢消失，問是否有人和他有同樣的感受？

貼文引起逾4千人按讚與討論，多數人直言，夜市早已從過去的「銅板價」變成「鈔票價」，一趟吃下來花費甚至比餐廳更高，強調夜市不是沒落，而是離庶民愈來愈遠，使台灣人前往夜市的意願下降；多數觀光夜市放眼望去，約有2／3是外國觀光客，除價格偏高、份量縮水外，周邊環境髒亂、停車費亂象也讓人卻步，反而使百貨公司美食街更具吸引力。

留言中一名女網友以北部夜市為例，她最喜歡三重三和夜市及萬華艋舺夜市，表示這兩個夜市幾乎沒有觀光客，攤販多、價格親民、份量足，其中萬華艋舺夜市，她推薦20元米血糕、40元臭豆腐串、50元酪梨牛奶，以及120元泰式打拋豬，飯量及肉量都給得很足。

至於三和夜市，女網友則推薦炸飯糰、羊肉炒麵、可麗餅及雞蛋糕等美食，尤其一份雞蛋糕僅30元，還保有古早味，但她也直言「台北其他夜市變得又貴又難吃」。

