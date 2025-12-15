夜市必買美食有什麼？「網點名一食物」：夜市的經典

夜市的攤販眾多，除了集結眾多小吃、美食之外，也有生活用品、衣服、鞋子以及飾品配件等攤位，深受許多民眾、觀光客喜愛，對此有網友也好奇「什麼食物是大家逛夜市必買？」引發討論。

夜市美食各有一票擁護者，有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，好奇「什麼食物是你逛夜市必買？」原PO也以自己為例，透露自己逛夜市時，一定會買地瓜球、東山鴨頭來吃。

不少網友分享「夜市牛排超讚」、「炸魷魚、烤魷魚、草莓糖葫蘆、排骨酥、烤玉米、煎鳥蛋、甘蔗汁、霜淇淋、各種烤海鮮」、「滷味、烤（炸）大魷魚」、「滷味、豆花」、「糖葫蘆、烤玉米」、「胡椒餅」、「香腸、鳥蛋」、「臭豆腐、大腸包小腸」、「雞爪、麻油鴨血糕、麻辣鴨血」、「雞蛋糕」、「花生糖春捲，一定要加香菜」、「串燒、金桔檸檬」、「臭豆腐」、「春捲冰，本以為不怎樣，昨天第一次吃驚為天人」。

其中大票網友點名地瓜球「可麗餅、地瓜球」、「地瓜球」、「烤玉米、烤魷魚、地瓜球、骰子牛」、「雞腿酥、地瓜球、鳥蛋、烤玉米、熱狗、碳烤臭豆腐、香腸」、「QQ蛋、小發財車攤的紅茶」、「章魚燒、地瓜球」、「地瓜球三包」、「地瓜球，夜市的經典」。

也有網友搖頭「夜市現在都超貴的」、「重復攤位太多，逛了一圈也不知道吃什麼」、「夜市一千塊兩人餐，章魚燒60+無骨雞爪150+甘草芭樂120+地瓜球50+黑糖珍珠鮮奶60+烤魷魚150+烤吳郭魚350+鳥蛋3串60…」、「現在夜市真的太貴，回不去了」。

撰稿：吳怡萱




