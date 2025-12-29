夜市攤位太狂！套圈圈獎品擺台積電百股 網喊：押身家也要拚

萬丹紅豆節夜市攤位的獎品區竟擺出「台積電100股」、黃金一兩，甚至還有馬爾地夫五日遊等高價獎項，豪華程度讓不少民眾直呼難以置信，路過都忍不住停下腳步多看幾眼。

夜市套圈圈出現台積電百股的獎品。（圖／翻攝爆料公社）

原PO在臉書社團《爆料公社》分享照片，表示自己第一次看到夜市套圈圈出現台積電百股的獎品，笑稱差點想衝去領錢「把身家押下去」。貼文曝光後引發討論，吸引大量網友留言。

有網友開始換算獎品價值，指出以目前股價計算，台積電100股市值超過15萬元；也有人提醒，高額獎品往往只是吸引人潮的手法，實際中獎機率極低，甚至可能會有各種條件限制。另有民眾分享現場觀察，表示真正可以套的距離與角度不易，不少大人小孩嘗試多次仍未成功。

廣告 廣告

部分網友則指出，夜市擺出誇張獎項並非首例，攤商多半以視覺效果製造話題，實際能否套中仍充滿變數。「真的中了，老闆就會開始找各種理由不給了啦，夜市日常」。留言區也出現不少網友幽默回應，「套中就給你那塊牌子，確實套中什麼給什麼，沒問題的」、「會不會套中馬爾地夫五日遊變成馬爾濟斯五日遊，狗狗寄養五天」

延伸閱讀

雙和醫院爆性騷案！女醫師控主管鹹豬手「僅記小過」

駕駛常忽略！停紅燈「車身越線」小心挨罰5400元

賣場驚見「善的循環」！百元停車費瞬間歸零 直接免繳費